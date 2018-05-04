В больнице на Лобненской улице врачи бесплатно примут ветеранов в рамках городской акции

В субботу, 5 мая, в городской клинической больнице имени Вересаева терапевты и профильные врачи будут бесплатно принимать ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-центре медицинского учреждения.

«Мероприятие проводится в рамках акции Департамента здравоохранения Москвы «Врачи Москвы — ветеранам». С 9.00 будет организован забор общеклинических анализов. До 13.00 будут вести прием терапевты, врачи-специалисты, можно будет пройти и дополнительные обследования», — говорится в материале пресс-центра.

Так, посетителей будут принимать кардиолог, невролог, окулист, хирург, эндокринолог, гинеколог и уролог. Кроме того, все желающие смогут пройти ЭКГ, флюорографию, ультразвуковое исследование сердца, брюшной полости.

Напомним, городская клиническая больница им. Вересаева располагается по адресу улица Лобненская, дом 10. (мю)