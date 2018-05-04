Ростовчане смогут принять участие в арт-проекте «Рио Рита — радость Победы»

Как сообщил координатор проекта, площадкой праздника в городе станет Парк культуры и отдыха им. 1 Мая, где в 18.00 начнется реконструкции атмосферы 9 мая 1945 года.

После сообщения о капитуляции Германии военный оркестр заиграет «Рио Риту» — популярный в 30-е и 40-е годы XX века пасодобль.

Пришедшие в парк ростовчане и гости донской столицы смогут потанцевать под эту и другие мелодии послевоенных лет.

На территории парка будут организованы площадки для фотографирования, торговые точки, информационное бюро.

В аллеях у буфетчиц в чепчиках и белых передниках можно будет купить мороженое, пирожки, леденцы-петушки. Газировку будут наливать из специальных колб, которые использовались в СССР.

Организаторы просят ростовчан прийти на праздник в парадных нарядах образца 40-х годов прошлого века.