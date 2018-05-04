Ещё
Ростовчане смогут принять участие в арт-проекте «Рио Рита — радость Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ предотвратила теракты в РФ
ФСБ предотвратила теракты в РФ

Ростовчане смогут принять участие в арт-проекте «Рио Рита — радость Победы» 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщил координатор проекта, площадкой праздника в городе станет Парк культуры и отдыха им. 1 Мая, где в 18.00 начнется реконструкции атмосферы 9 мая 1945 года.
После сообщения о капитуляции Германии военный оркестр заиграет «Рио Риту» — популярный в 30-е и 40-е годы XX века пасодобль.
Пришедшие в парк ростовчане и гости донской столицы смогут потанцевать под эту и другие мелодии послевоенных лет.
На территории парка будут организованы площадки для фотографирования, торговые точки, информационное бюро.
В аллеях у буфетчиц в чепчиках и белых передниках можно будет купить мороженое, пирожки, леденцы-петушки. Газировку будут наливать из специальных колб, которые использовались в СССР.
Организаторы просят ростовчан прийти на праздник в парадных нарядах образца 40-х годов прошлого века.
АиФ Ростов: последние новости
Василий Голубев вошёл в топ-25 «Национального рейтинга» губернаторов Оборудование на 3 млн рублей получат донские колонии Снаряды времен ВОВ нашли в Ростовской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов77
Британские истребители сопроводили российский самолет105
Пекин уступает под напором Трампа56
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту151
В Крыму задержали украинское судно451
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение