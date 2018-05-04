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Замдиректора «Энергосети» в Тульской области будут судить за гибель ребенка от удара током
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Замдиректора «Энергосети» в Тульской области будут судить за гибель ребенка от удара током 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 4 мая. /ТАСС/. Заместитель директора компании «Энергосеть» Узловского района Тульской области предстанет перед судом за гибель 12-летнего школьника, который дотронулся до провисших проводов высоковольтной линии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тульской области.
"Заместитель директора компании «Энергосеть» обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Установлено, что он являлся ответственным за техническое состояние электрических сетей, однако не обеспечил содержание воздушной линии. В результате провода находились в пределах свободного доступа, что привело к гибели ребенка", — сказали в пресс-службе.
По данным следствия, в июне 2017 года 12-летний школьник с друзьями гулял на территории котельной в поселке Брусянском Узловского района и залез на крышу гаража, над которой провисали высоковольтные провода.
"Ребенок прикоснулся рукой и ногами к неизолированным электропроводам и получил поражение электрическим током, от которого скончался на месте. На начальном этапе расследования руководство «Энергосети» отрицало причастность к содержанию этого участка воздушной линии, скрывало документацию и всячески препятствовало установлению истины по делу", — добавили в пресс-службе.
Следователи собрали необходимую базу доказательств, в итоге обвиняемый признал свою вину. Материалы дела передали в суд.
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