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В честь Дня Победы петербуржцы смогут со скидкой посмотреть «Довлатова», «Аритмию» и «Тренера»
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В честь Дня Победы петербуржцы смогут со скидкой посмотреть «Довлатова», «Аритмию» и «Тренера» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Акцию проводит сеть кинотеатров «Каро». На сеансы установлена обычная будничная цена.
Горожанам покажут как военные драмы, так и новинки кинопроката и хиты последних лет. В репертуаре 9 мая такие картины, как «Довлатов», «Аритмия», «Сталинград», «Легенда №17», «Экипаж», «Тренер», «Движение вверх» и многие другие.
Стоимость билетов начинается от 130 рублей. Ветераны ВОВ смогут посмотреть кино бесплатно. Забронировать билеты и узнать расписание сеансов можно здесь.
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