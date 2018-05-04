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5 причин поехать на фестиваль «Пастушьи забавы»
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5 причин поехать на фестиваль «Пастушьи забавы» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
6 мая в комплексе «Вокзалъ »Кострома Сырная» пройдет народный фестиваль «Пастушьи забавы», который соберет множество гостей. Все они смогут увидеть реконструкцию народного крестьянского праздника. Редакция портала K1NEWS.RU рассказывает о 5 причинах, почему стоит поехать на этот фестиваль.
1. Гости смогут стать благотворителями и помочь детям. Благотворительный фонд «География добра» проведет акцию «Добрая тарелка». При дегустации угощений вы сможете купить набор одноразовой посуды. Все вырученные деньги пойдут на помощь подопечным Фонда помощи «География Добра». Каждая тарелка превратится в доброе дело. Акция стартует в 12:00.
2. В этот день на фестивале вы увидите парад пастушьих собак «Егорьева краса» и сможете сфотографироваться с ними.
3. Детям будет интересно. Здесь будет работать живой уголок «Ферма», интерактивная площадка для маленьких посетителей «Му-му клуб», пройдет мастер-класс по росписи коров, обучение игре в русскую лапту.
4. Ярким станет конкурс на звание лучшего пастуха Центральной России «Возьми быка за рога». Участникам предстоит на скорость выпить литр молока, пострелять из лука по мишеням, поймать бегающего гуся, облиться холодной водой и поиграть в лапту. Кто наберет больше очков, тот и победит.
5. Пройдет даже конкурс для фотографов, которые представят на суд жюри свои репортажные фотографии с праздника. Принять участие могут все желающие. Победители получат призы, а их снимки отправятся на фотовыставку.
Полная программа фестиваля в группе комплекса «Вокзалъ „Кострома Сырная“.
Доехать можно на бесплатном автобусе — он отправится в 11.00 от универмага.
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