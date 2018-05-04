Московская область вышла на второе место среди регионов по производству тепличных овощей в январе-марте

Московская область вышла на второе место по производству тепличных овощей среди регионов России в I квартале 2018 г. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, ссылаясь на данные Минсельхоза России.

«Подмосковье вышло на второе место в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах среди субъектов РФ в I квартале 2018 г. Мы идем сразу за Краснодарским краем . Валовой сбор тепличных овощных культур у нас составил около 18 тыс. тонн», — заявил А. Разин.

Он отметил, что за последние три года область вошла в число лидеров по производству овощей открытого и защищенного грунта во всех категориях хозяйств.

«В прошлом году мы занимали среди субъектов России девятое место. Самообеспеченность тепличными овощами в 2017 г. составляла 58,5%. В этом году реализация новых инвестиционных проектов позволит довести производство овощей защищенного грунта до 60 тыс. тонн и полностью обеспечить жителей Подмосковья свежей витаминной продукцией», — подчеркнул министр.