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Московская область вышла на второе место среди регионов по производству тепличных овощей в январе-марте
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Московская область вышла на второе место среди регионов по производству тепличных овощей в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московская область вышла на второе место по производству тепличных овощей среди регионов России в I квартале 2018 г. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, ссылаясь на данные Минсельхоза России.
«Подмосковье вышло на второе место в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах среди субъектов РФ в I квартале 2018 г. Мы идем сразу за Краснодарским краем. Валовой сбор тепличных овощных культур у нас составил около 18 тыс. тонн», — заявил А. Разин.
Он отметил, что за последние три года область вошла в число лидеров по производству овощей открытого и защищенного грунта во всех категориях хозяйств.
«В прошлом году мы занимали среди субъектов России девятое место. Самообеспеченность тепличными овощами в 2017 г. составляла 58,5%. В этом году реализация новых инвестиционных проектов позволит довести производство овощей защищенного грунта до 60 тыс. тонн и полностью обеспечить жителей Подмосковья свежей витаминной продукцией», — подчеркнул министр.
А. Разин добавил, что лидерами по производству овощей защищенного грунта в Подмосковье являются городские округа Кашира и Луховицы, а также Одинцовский муниципальный район.
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