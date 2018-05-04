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Замерзнуть до костей, но быть абсолютно счастливой: как в Архангельске проходит ледоход
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Замерзнуть до костей, но быть абсолютно счастливой: как в Архангельске проходит ледоход 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Бесконечно можно смотреть, как льдины проплывают по Северной Двине. Ледоход-2018 еще идет, а в соцсетях уже собралась большая коллекция снимков и видео природного явления. Полюбоваться частью можно в нашей инстаграм-подборке.
Ледоход добрался до Архангельска #архангельск #севернаядвина #ледоход #набережная #мрв #ждмост #льдины #лёд #дрон #квадрокоптер #arkhangelsk #river #northdvina #ice #icedrift #embankment #bridge #dji #mavicpro #drone #dronephotography Публикация от Эльдар Нагиев (@eldar_nagiev_) 2 Май 2018 в 6:57 PDT  Пойти смотреть на ледоход, замерзнуть до костей но быть абсолютно счастливой! #архангельск #ледоход #набережная #севернаядвина #весна #arkhangelsk #river #dvina Публикация от Мария (@moriil.mary) 3 Май 2018 в 11:44 PDT  Публикация от ☁️I’m flying ✈️🌍💙 (@mrs_zolochevskaya) 4 Май 2018 в 4:34 PDT  Вчера открывались замечательные виды на Северную Двину🌅 Публикация от Olga (@olga__eroshenko) 4 Май 2018 в 3:27 PDT  Остатки льда #лёд #ледоход #ice #river #nature Публикация от 🌀Natalya (@natulinni) 4 Май 2018 в 3:09 PDT  #ледоход #севернаядвина Публикация от Viktoria (@vikt0ria_nik) 4 Май 2018 в 2:53 PDT  Как идёт лёд можно смотреть бесконечно… #архангельск #ледоход Публикация от Марина Сергеевна (@luksmarsmaris) 3 Май 2018 в 10:41 PDT  Публикация от Ксения (@_nu_okey_) 4 Май 2018 в 4:47 PDT
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