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В аэропорту «Платов» открыт зал для приоритетных пассажиров
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В аэропорту «Платов» открыт зал для приоритетных пассажиров 

Ростовские Вести 1 час назад
С сегодняшнего дня в международном аэропорту «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») работает зал для пассажиров-держателей карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Key, Lounge Pass, Dragon Pass. Новый зал рассчитан на одновременное обслуживание до 50 пассажиров внутрироссийских рейсов. — Открытие зала для пассажиров, являющихся участниками таких всемирно известных пассажирских программ, как, к примеру, Priority Pass, стало завершающим этапом в обустройстве VIP -инфраструктуры донской авиагавани, — отметил исполнительный директор аэропорта «Платов» Сергей Краснов. — Теперь мы предлагаем полный комплекс премиального обслуживания: для наших гостей работают два зала для пассажиров бизнес-класса на 70 и 60 мест (в российской и международной зонах вылета), отдельно стоящий VIP -терминал на 65 мест и новый зал для обслуживания пассажиров-держателей карт. К услугам гостей нового зала — удобная и функциональная мебель со звукопоглощением, дизайнерский интерьер, мягкое освещение, чай, кофе и сладкий комплимент, а также возможность сделать заказ по меню за дополнительную плату, ТВ, пресса и, конечно, зарядные устройства.
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