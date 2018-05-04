НРД сообщил об отсутствии задержек в выплате «Русалом» купона по евробондам

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. "Русал" 3 мая выплатил купонный доход по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году без задержек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу «Московская биржа»).

"Выплата прошла по стандартной схеме, задержек нет", — сказали в депозитарии.

Ранее источник ТАСС в НРД сообщил, что депозитарий получил доллары для выплаты купонного дохода по евробондам находящегося под санкциями «Русала» Олега Дерипаски

Собеседник ТАСС пояснил, что выплата купона в долларах не подпадает под санкции США , так как не считается сделкой. «Это выплата дохода, которая под ограничения не попадает», — сказал он.

В пятницу «Русал» сообщил, что выплатил купон по выпуску евробондов с погашением в 2023 году и объемом $500 млн После введения новых американских санкций 6 апреля компания не исключала технических дефолтов при выплате купона по некоторым выпускам евробондов.

Однако 23 апреля американский регулятор выпустил обновленную директиву, в которой «Русалу» разрешалось завершить все операции, необходимые для осуществления по заключенным до 6 апреля контрактам, до 23 октября.

До выпуска обновленной директивы инвесторы, владеющие евробондами компании, жаловались на сложности с проведением сделок с бумагами.