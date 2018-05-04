Туда и обратно. Почему города отказываются от односторонних улиц

Власти Москвы стараются следовать тому, что им кажется передовым направлением в современной науке о развитии городов. Пешеходные улицы и велодорожки, облагороженные набережные — на это потрачено много сил и средств. Еще одно из усиленно внедряемых новшеств — улицы с односторонним движением. За последние годы односторонними стали более 55 улиц, включая Мясницкую и Дмитровку в центре города. Так же поступали многие американские города после Второй мировой войны, когда население росло и автомобильный трафик увеличивался. Однако сейчас тенденция изменилась: многие односторонние улицы переделывают обратно в двусторонние. Почему?

Во времена холодной войны американцы выстраивали транспортную систему в своих городах так, чтобы большая часть населения могла в случае опасности быстро уехать из города. Кроме того, развивались пригороды, и люди утром приезжали на работу в центр, чтобы вечером разъехаться по домам. Многополосные односторонние улицы подходили для этого как нельзя лучше. Однако более поздние исследования обнаружили у такой системы множество недостатков.

Во-первых, система односторонних улиц вынуждает водителя проезжать больше километров, таким образом увеличиваются вредные выбросы. Во-вторых, многополосные односторонние улицы увеличивают скорость движения машин, но становятся менее дружественными по отношению к пешеходам. Все это сказывается на качестве среды. Как ни странно, двусторонние улицы могут быть более безопасными, чем односторонние.

Вот лишь один пример. Через три года после того, как загруженные улицы Брук и Первая в Луисвилле, штат Кентукки, стали двусторонними, количество преступлений, совершаемых в этом районе, сократилось на 23%, а цены на недвижимость выросли на 39% — такую статистику приводит профессор Университета Луисвилла Джон Гильдерблум. На 60% снизилось число дорожно-транспортных происшествий, зато владельцы ресторанов и кафе почувствовали необходимость выставить дополнительные столики — посетителей стало гораздо больше. Исследования луисвилльских ученых показали, что в двусторонней части улицы Брекинридж собирается вдвое больше налогов на недвижимость, чем в односторонней. Градостроительные инженеры из Мизулы, штат Монтана , разработали математическую модель и выяснили, что превращение двух центральных односторонних улиц в двусторонние приведет к росту оборота розничной торговли сразу на 10–13%. По данным Джона Гильдерблума, сейчас более 100 американских городов занимаются трансформацией односторонних улиц в двусторонние.

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