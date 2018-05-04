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Сквер Созидания и «Ореховая роща» могут появиться на карте Ставрополя
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Сквер Созидания и «Ореховая роща» могут появиться на карте Ставрополя 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольцы смогут выбрать имена для новых общественных пространств, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Горожане решат, как назвать семь новых скверов и одну аллею. Свои варианты названий администрация Ставрополя предложила на официальном сайте. В списке перечислены сквер Созидания, сквер Трёх районов, сквер памяти ликвидаторам аварии на ЧАЭС, сквер имени Ф. Д. Кулакова, «Юности», «Солнечный», «Ореховая роща» и уже знакомая ставропольцам аллея ветеранов.
Проголосовать за предложения администрации или внести свои горожане могут с помощью интернет-опроса на официальном сайте. Поступившие пожелания рассмотрит городская топонимическая комиссия.
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