Сквер Созидания и «Ореховая роща» могут появиться на карте Ставрополя

Ставропольцы смогут выбрать имена для новых общественных пространств, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города. Горожане решат, как назвать семь новых скверов и одну аллею. Свои варианты названий администрация Ставрополя предложила на официальном сайте. В списке перечислены сквер Созидания, сквер Трёх районов, сквер памяти ликвидаторам аварии на ЧАЭС, сквер имени Ф. Д. Кулакова, «Юности», «Солнечный», «Ореховая роща» и уже знакомая ставропольцам аллея ветеранов. Проголосовать за предложения администрации или внести свои горожане могут с помощью интернет-опроса на официальном сайте. Поступившие пожелания рассмотрит городская топонимическая комиссия.