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«Спасовал перед Бурковым». Омское телевидение покинул гендиректор Александр Малькевич
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«Спасовал перед Бурковым». Омское телевидение покинул гендиректор Александр Малькевич 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заявление об уходе по собственному желанию медиаменеджер подал накануне. По решению совета директоров, врио генерального директора телеканала назначена Елена Моренис, до этого занимавшая пост заместителя Малькевича.
Александр Малькевич руководил омским областным телевидением с 2014 года. Его называли одним из идеологов кампании экс-губернатора Виктора Назарова на выборах 2015 года.
Также Малькевич вел активную общественную деятельность. При его содействии в Омске появились памятники Ермаку, Сергею Королеву и Сергею Михалкову. Медиаменеджер возглавлял омское региональное отделение «Российского военно-исторического общества» и фонд поддержки региональных инициатив, организовывавший выступления известных певцов в сельских районах. До избрания в общественную палату России Александр Малькевич занимал пост заместителя секретаря политсовета омского регионального отделения «Единой России».
Омский политолог, доктор политологических наук ОмГУ Инна Ветренко назвала уход Малькевича «поспешным поступком».
«Это страшная потеря для регионального телевидения, потому что Малькевич зарекомендовал себя как профессионал высшей пробы, на редкость коммуникабельный и деятельный — он мог решать любые задачи по своим связям, коих у него было достаточно. Но у меня есть и персональный вопрос к Александру — мне кажется, что он спасовал перед нынешней областной властью. Да, денег в регионе стало ощутимо меньше и все те проекты, что одобрял Назаров и разрешались с пол-щелчка, теперь не получаются. Команда Буркова не знает Малькевича и дает ему по рукам. Казалось, что Александр — борец и сможет решить проблему. Не смог, видимо», — рассуждала Ветренко.
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