В Подмосковье разыграют право на размещение рекламы на автобусах

МОСКВА , 4 мая — РИА Новости . Конкурс на право размещения рекламы на автобусах объявлен в Подмосковье , минимальная стоимость контракта превышает 155 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мострансавто.

"Автобусы являются одним из наиболее эффективных рекламных инструментов, поскольку в среднем за сутки их видят более 1,5 миллионов пассажиров, а также другие участники дорожного движения", — отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, торги объявлены на право заключения пятилетнего контракта, согласно которому компания-победитель сможет размещать рекламу на более чем 4 тысячах транспортных средств, курсирующих по маршрутам Московской области.

Победитель будет определен в рамках открытого электронного конкурса. Подведение итогов намечено на 22 июня.