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В Подмосковье разыграют право на размещение рекламы на автобусах
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В Подмосковье разыграют право на размещение рекламы на автобусах 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Конкурс на право размещения рекламы на автобусах объявлен в Подмосковье, минимальная стоимость контракта превышает 155 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мострансавто.
"Автобусы являются одним из наиболее эффективных рекламных инструментов, поскольку в среднем за сутки их видят более 1,5 миллионов пассажиров, а также другие участники дорожного движения", — отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, торги объявлены на право заключения пятилетнего контракта, согласно которому компания-победитель сможет размещать рекламу на более чем 4 тысячах транспортных средств, курсирующих по маршрутам Московской области.
Победитель будет определен в рамках открытого электронного конкурса. Подведение итогов намечено на 22 июня.
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