В Госдуму внесен законопроект о компенсации инвалидам затрат на технические средства реабилитации

Документ опубликован в думской электронной базе.

«На сегодняшний день инвалиды практически лишены 100% компенсации за технические средства реабилитации. Размер компенсационных выплат за самостоятельно приобретенные инвалидами TCP в регионах Российской Федерации различается, поскольку сумма компенсации определяется региональным отделением Фонда социального страхования », — говорится в пояснительной записке.

Так, в качестве примера, авторы приводят компенсацию приобретения слуховых аппаратов. В Москве сумма компенсации в зависимости о модели составляет около 51 тыс. руб., в Томской области — 20 тыс. руб., в Республике Крым — 25 тыс. руб. и так далее.

«Таким образом, граждане, у которых возникает необходимость приобретения такого TCP, сталкиваются с тем, что максимальная компенсация составляет половину стоимости TCP», — поясняется в документе.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит устранить указанное положение, при котором граждане наделены неравными правами в части получения соответствующих гарантий по компенсации приобретения технических средств реабилитации.