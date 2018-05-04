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В Госдуму внесен законопроект о компенсации инвалидам затрат на технические средства реабилитации
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В Госдуму внесен законопроект о компенсации инвалидам затрат на технические средства реабилитации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект разработан депутатами Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
«На сегодняшний день инвалиды практически лишены 100% компенсации за технические средства реабилитации. Размер компенсационных выплат за самостоятельно приобретенные инвалидами TCP в регионах Российской Федерации различается, поскольку сумма компенсации определяется региональным отделением Фонда социального страхования», — говорится в пояснительной записке.
Так, в качестве примера, авторы приводят компенсацию приобретения слуховых аппаратов. В Москве сумма компенсации в зависимости о модели составляет около 51 тыс. руб., в Томской области — 20 тыс. руб., в Республике Крым — 25 тыс. руб. и так далее.
«Таким образом, граждане, у которых возникает необходимость приобретения такого TCP, сталкиваются с тем, что максимальная компенсация составляет половину стоимости TCP», — поясняется в документе.
По мнению авторов, принятие законопроекта позволит устранить указанное положение, при котором граждане наделены неравными правами в части получения соответствующих гарантий по компенсации приобретения технических средств реабилитации.
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