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Жителей района научат горловому пению
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Жителей района научат горловому пению 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Мастер-класс по тувинскому горловому пению пройдет 6 мая в Российской государственной детской библиотеке.
Перед гостями выступит квартет «Чиргилчин». Его участники продемонстрируют собравшимся безграничные возможности человеческого голоса.
На официальном сайте библиотеки сообщили, что музыкальный коллектив родом из Тувы. Считается, что именно в этой республике зародился такой вид пения.
Мероприятие пройдет по адресу: Калужская площадь, дом 1, строение 1. Начало в 15:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.
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