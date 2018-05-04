Жителей района научат горловому пению

Мастер-класс по тувинскому горловому пению пройдет 6 мая в Российской государственной детской библиотеке.

Перед гостями выступит квартет «Чиргилчин». Его участники продемонстрируют собравшимся безграничные возможности человеческого голоса.

На официальном сайте библиотеки сообщили, что музыкальный коллектив родом из Тувы . Считается, что именно в этой республике зародился такой вид пения.

Мероприятие пройдет по адресу: Калужская площадь, дом 1, строение 1. Начало в 15:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.