Жителей района научат горловому пению 

Мастер-класс по тувинскому горловому пению пройдет 6 мая в Российской государственной детской библиотеке.
Перед гостями выступит квартет «Чиргилчин». Его участники продемонстрируют собравшимся безграничные возможности человеческого голоса.
На официальном сайте библиотеки сообщили, что музыкальный коллектив родом из Тувы. Считается, что именно в этой республике зародился такой вид пения.
Мероприятие пройдет по адресу: Калужская площадь, дом 1, строение 1. Начало в 15:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.