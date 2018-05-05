Сотрудники складов Amazon рассказали об ужасных условиях работы

Работники Amazon из разных уголков планеты рассказали журналистам журнала Business Insider об ужасных трудовых условиях на складах крупнейшей в мире площадки интернет‐торговли.

Один из бывших сотрудников Amazon рассказал представителям СМИ о том, что однажды он обратил внимание на чудовищный запах, доносившийся из мусорных баков на складе, где он работал. Вспомнив о постоянной спешке, которой подвергаются работники интернет-магазина, он предположил, что его коллеги, не желая тратить лишнее время на походы в уборную, воспользовались мусорными баками чтобы справить нужду.

Мне ни разу не довелось поймать кого-нибудь за этим делом, но я многократно сталкивался с последствиями. Позже охранники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что люди действительно пользовались мусорками на разных этажах вместо туалета. Их уволили после этого

— собеседник издания

Источник фото: Amazon.com В 2016 году британский журналист Джеймс Бладворт устроился в Amazon, чтобы выяснить, действительно ли слухи, которые ходят о суровом менеджменте компании и тяжелых условиях труда, соответствуют реальности. Бладворт отметил, что он разок наткнулся на бутылку с мочой, которая стояла на одной из полок огромного складского помещения.

Люди боялись отлучиться по нужде, поскольку опасались, что из-за этого они не успеют выполнить норму

— Джеймс Бладворт

После публикации Бладворта в Business Insider обратилось еще около 30 человек, которые поведали свои истории об ужасной обстановке в одном из крупнейших IT-предприятий. Почти все они отметили, что в процессе работы над ними был установлен надзор. Руководство активно прибегало к штрафам, чтобы наказывать провинившихся за малейшие проступки.

В то время как у клиентов деятельность Amazon вызывает исключительно восхищение и ассоциации с технологиями будущего, в реальности за работой сервиса стоит тяжелый труд людей. Фасовщики на складах, которые собирают заказы, вынуждены следовать по четко определенным маршрутам, чтобы не терять ни секунды лишнего времени. Прежде чем взять с полок нужный предмет, работники должны сканировать штрих-коды товаров, при том портативные устройства со сканером фиксируют каждый скан и время, в которое он был произведен. Если сотрудник не успевает за час уложиться в установленную норму, в его отдел может зайти менеджер, который подвергнет сомнению эффективность складского работника.

Источник фото: YouTube

Когда в помещениях складов установили камеры видеонаблюдения, наша деятельность стала напоминать функционирование роботов

Несмотря на устройства слежки, менеджеры компании совсем не озаботились вопросами безопасности персонала. Перед каждой сменой сотрудники складов Amazon должны были поместить собственные личные вещи, включая мобильный телефон и документы, в специальный контейнер, который затем отправлялся в раздевалку. Учитывая, что в помещении не было ни одной камеры, кражи на предприятии происходили постоянно.

Как-то раз я забыл в заднем кармане кошелек и когда проходил через рамку металлодетектора, он срабатывал, после чего охрана возвращала меня в раздевалку избавиться от лишних вещей. Я опоздал на работу и мне пришлось отчитываться в присутствии 80 человек

В спешке проходит прием пищи в перерыве — все работники тратят время на повторное прохождение через рамки, после чего у них остается время на короткий перекус, а следом они снова возвращаются к очереди на пункте охраны. На походы в туалет разрешается тратить два раза по 15 минут, из которых не менее 5 минут уходит на то, чтобы добраться до нужной части здания.

Источник фото: YouTube

Вышестоящий кадровый состав поспешил откреститься от подобных обвинений и сообщил, что не знает о жестких мерах контроля своих подопечных. Но жалобы продолжали поступать. Страдающий от астмы мужчина рассказал о том, как работая грузчиком, он однажды настолько переусердствовал с соблюдением дедлайна, что это вызвало у него приступ болезни. Пройдя лечение, он вернулся на работу, где ему разрешили сменить должность грузчика на упаковщика. Однако, спустя пару дней менеджер вновь приказал ему вернуться к прошлым обязанностям.

«У нас не хватает свободных рук», — сказали мужчине, проигнорировав рекомендации врача о том, что он должен избегать физического труда.

США и В какой-то момент в Amazon решили признать проблему и сообщили, что строгие правила были упразднены, однако работники отметили, что это коснулось лишь некоторых отделений компании. В Германии Великобритании персонал продолжал изнемогать от суровых, норм. Среди тех, кому довелось опробовать на себе роль грузчиков, находились и те, кто защищал позицию руководства: «Меня эта работа не сильно напрягла, но соглашусь, что справится с ней не каждый.» Он также добавил, что в компании действует уважительная политика по отношению к пожилым сотрудникам, в том числе в том, что касается страховки.

«В последнее время мы запустили программы по улучшению условий труда на наших предприятиях. Проводя опросы, мы узнаем о том, как сделать жизнь людей комфортнее, какие технологии им могли бы пригодиться чтобы упростить их работу, а также позволить нам добиться комфортной рабочей обстановки», — отметил Джон Ритланд, успевший за шесть лет сменить несколько должностей.