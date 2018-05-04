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Актив храма священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове приглашает в свою команду молодых людей
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Актив храма священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове приглашает в свою команду молодых людей 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
При храме священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове создана молодежная организация «Васильев свет». Каждую среду молодые люди собираются в трапезной храма, чтобы познакомиться с новыми участниками и обсудить текущие дела и планы работы на будущее вместе с настоятелем.
Сейчас молодежная организация разыскивает новых активистов. Чтобы стать полноправным ее членом, необходимо заполнить анкету, которая находится в свечном ящике. Форму анкеты можно найти и на официальном сайте храма священномученика Василия.
Заинтересовавшиеся молодые люди могут позвонить Фролову Дмитрию (8 (929) 586-48-47) и задать ему вопросы.
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