Актив храма священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове приглашает в свою команду молодых людей

При храме священномученика Василия, протоиерея Московского в Конькове создана молодежная организация «Васильев свет». Каждую среду молодые люди собираются в трапезной храма, чтобы познакомиться с новыми участниками и обсудить текущие дела и планы работы на будущее вместе с настоятелем.

Сейчас молодежная организация разыскивает новых активистов. Чтобы стать полноправным ее членом, необходимо заполнить анкету, которая находится в свечном ящике. Форму анкеты можно найти и на официальном сайте храма священномученика Василия.