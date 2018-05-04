В ЮУрГУ в день митинга сторонников Навального отменены занятия

Как следует из текста распоряжения, опубликованного на сайте университета, все учебные занятия отменяются в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения университета. В самом вузе работы называют плановыми, однако источник, близкий к администрации ЮУрГУ, утверждает, что таким образом ректорат подспудно подталкивает студентов отдыхать и не соваться к памятнику Курчатову, где собирает сторонников координатор штаба Навального Борис Золотаревский.

«В шаговой доступности от памятника, стартовой точки объявленного навальнистами шествия — общежития ЮУрГУ, где проживает порядка 7-8 тысяч студентов и аспирантов, — объясняет источник. — Вы представляете, какую победу запишут оппозиционеры себе в актив, если хотя бы часть этой шебутной молодежи выйдет на улицу и присоединится к ним — не из идейных соображений, а хотя бы из любопытства? Так что решение, полагаю, совершенно правильное».

Другой источник, из числа преподавателей университета, утверждает, что в университете очень строго относятся к участию студентов в протестных мероприятиях. По поводу предстоящего митинга на нескольких факультетах даже были проведены «профилактические беседы». Впрочем, это не мешает тому же Борису Золотаревскому учиться на журфаке ЮУрГУ.