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В ЮУрГУ в день митинга сторонников Навального отменены занятия
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В ЮУрГУ в день митинга сторонников Навального отменены занятия 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как следует из текста распоряжения, опубликованного на сайте университета, все учебные занятия отменяются в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения университета. В самом вузе работы называют плановыми, однако источник, близкий к администрации ЮУрГУ, утверждает, что таким образом ректорат подспудно подталкивает студентов отдыхать и не соваться к памятнику Курчатову, где собирает сторонников координатор штаба Навального Борис Золотаревский.
«В шаговой доступности от памятника, стартовой точки объявленного навальнистами шествия — общежития ЮУрГУ, где проживает порядка 7-8 тысяч студентов и аспирантов, — объясняет источник. — Вы представляете, какую победу запишут оппозиционеры себе в актив, если хотя бы часть этой шебутной молодежи выйдет на улицу и присоединится к ним — не из идейных соображений, а хотя бы из любопытства? Так что решение, полагаю, совершенно правильное».
Другой источник, из числа преподавателей университета, утверждает, что в университете очень строго относятся к участию студентов в протестных мероприятиях. По поводу предстоящего митинга на нескольких факультетах даже были проведены «профилактические беседы». Впрочем, это не мешает тому же Борису Золотаревскому учиться на журфаке ЮУрГУ.
Напомним, 5 мая во многих городах России (по информации центрального штаба Навального — в 87 муниципалитетах) пройдут митинги «за право быть гражданином». В большинстве случаев местные власти не санкционировали эти мероприятия. Челябинск не стал исключением: навальнисты не получили разрешения мэрии на проведение шествия по главному проспекту города и митингу в сквере Алое поле, однако все равно намереваются выйти на улицы. В связи с этим ГУ МВД региона уже опубликовало предостережение о недопустимости проведения публичных мероприятий, нарушающих закон и создающих угрозу общественной безопасности. Эксперты ожидают, что в день шествия полиция пойдет на задержание самых активных участников шествия.
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