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В день шествия сторонников Навального в Челябинске ЮУрГУ отменил занятия
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В день шествия сторонников Навального в Челябинске ЮУрГУ отменил занятия 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
В день шествия челябинских сторонников оппозиционного лидера Алексея Навального крупнейший вуз области — ЮУрГУ — отменил все занятия.
Участники протестной акции планируют собраться в 14:00 у памятника Курчатову, расположенному в непосредственной близости от учебного заведения. А затем пройти маршем по проспекту Ленина до Алого поля, где провести митинг.
В университете отмену занятий объясняют работами на сетях водоснабжения, которые были намечены именно на этот день. Никакой политической подоплеки во внеплановом выходном в вузе не видят.
«Все учебные занятия 5 мая отменены на основании распоряжения от 4 мая 2018 года. Это вызвано плановыми работами на сетях водоснабжения. В понедельник, 7 мая, учебный процесс продолжится в штатном режиме», — сообщили в ЮУрГУ.
Между тем, сторонники Навального считают, что занятия отменили для того, чтобы студенты не смогли принять участия в шествии. Неважно, по идеологическим соображениям или из простого любопытства.
«Считаем, что занятия отменены под надуманным предлогом. Удивительно: зачастую вузы увеличивают количество пар, чтобы заставить студентов отказаться от участия в протестных митингах. А сейчас же занятий не будет вообще», ­— отметили в челябинском штабе Навального.
Мероприятие 5 мая носит неофициальный характер. Власти Челябинска не дали разрешения на проведение акции. Однако оппозиционеры намерены добиться своего, в связи с чем опубликовали «Памятку митингующего». В ней, в частности, призывают воздержаться от экстремистских высказываний и лозунгов, не употреблять алкоголь, не надевать масок и балаклав, не приносить оружия и не отвечать на провокации.
В свою очередь пресс-служба ГУ МВД региона регулярно предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных мероприятиях.
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