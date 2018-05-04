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На проезжей части Сторожевой улицы восстановили освещение
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На проезжей части Сторожевой улицы восстановили освещение 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Ранее о неисправном уличном фонаре на портал «Наш город» сообщил житель района Лефортово.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью исполняющего обязанности директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
«На Ваше обращение сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене светильника. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы», — отмечается в сообщении.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативного взаимодействия жителей столицы с органами исполнительной власти. Оставить замечание, жалобу или просьбу можно, пройдя несложную процедуру регистрации. (ео)
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