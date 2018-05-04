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В Уфе без вести пропала 16-летняя Алия Валиахметова
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В Уфе без вести пропала 16-летняя Алия Валиахметова 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики разыскивают школьницу. 16-летняя Алия Валиахметова ушла из дома по улице Летчиков еще 25 апреля. Родные обратились за помощью в полицию.
— Раньше девушка уже уходила из дома, — рассказали родители сотрудникам МВД.
На вид Алие 20 лет. Ее рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы каштановые до плеч. В день пропажи девушка была одета в зеленую болоневую куртку, серую кофту и синие джинсы. На ногах у Алии были черные кроссовки в белую крапинку.
Всех, кто видел девушку-подростка, просят звонить в полицию по номерам 8 (937) 490-62-00, 02, 020, 002.
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