В Уфе без вести пропала 16-летняя Алия Валиахметова

В столице республики разыскивают школьницу. 16-летняя Алия Валиахметова ушла из дома по улице Летчиков еще 25 апреля. Родные обратились за помощью в полицию.

— Раньше девушка уже уходила из дома, — рассказали родители сотрудникам МВД

На вид Алие 20 лет. Ее рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы каштановые до плеч. В день пропажи девушка была одета в зеленую болоневую куртку, серую кофту и синие джинсы. На ногах у Алии были черные кроссовки в белую крапинку.

Всех, кто видел девушку-подростка, просят звонить в полицию по номерам 8 (937) 490-62-00, 02, 020, 002.