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В Башкирии нашли пропавших без вести подростков
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В Башкирии нашли пропавших без вести подростков 

ufa1.ru 26 минут назад
Фото: ufa1.ru
В республике завершили поиски двух девушек. В Уфе нашлась 16-летняя Алия Валиахметова, которая пропала еще 25 апреля. Школьница ушла из дома по улице Летчиков и переставла выходить на связь. Родные написали заявление в полицию и предупредилим о том, что девушка уже сбегала из дома.
В Стерлитамаке отыскали 17-летнюю Камиллу Валиахметова. Студентка колледжа никогог не предупредив вышла из общежития в понедельник 23 апреля. После этого не звонила семье и не поднимала трубку.
— Полицейские разчкали пропавших без вести подростков. Они живы и здоровы, — рассказали в МВД Башкирии.
Девушек передали родным. Где все это время скрывались подростки и почему не выходили на связь опреративники не разглашают.
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