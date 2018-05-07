В Башкирии нашли пропавших без вести подростков

В республике завершили поиски двух девушек. В Уфе нашлась 16-летняя Алия Валиахметова, которая пропала еще 25 апреля. Школьница ушла из дома по улице Летчиков и переставла выходить на связь. Родные написали заявление в полицию и предупредилим о том, что девушка уже сбегала из дома.

Стерлитамаке отыскали 17-летнюю Камиллу Валиахметова. Студентка колледжа никогог не предупредив вышла из общежития в понедельник 23 апреля. После этого не звонила семье и не поднимала трубку.

Башкирии. — Полицейские разчкали пропавших без вести подростков. Они живы и здоровы, — рассказали в МВД

Девушек передали родным. Где все это время скрывались подростки и почему не выходили на связь опреративники не разглашают.