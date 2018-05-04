Кудрово может официально стать городом уже на следующей неделе 

Перенаселённая деревня Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти хочет присвоить себе официальный статус города. Об этом губернатор Дрозденко рассказал на встрече с блогерами 4 мая.
По словам губернатора, деревня Кудрово действительно подала официальное заявление о том, чтобы отныне считать их населённый пункт городом. Такое заявление поступило в канцелярию губернатора от жителей всеволожской деревни.
Губернатор отметил, что заявление принято и будет рассмотрено уже на следующей неделе. Напомним, ранее Дрозденко уже выступил с резким заявлением о том, что Мурино и Кудрово не достанутся Петербургу и останутся на территории Ленинградской области, а проблемы с инфраструктурой будут решаться именно вливаниями из бюджета 47 региона.