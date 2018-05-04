Кудрово может официально стать городом уже на следующей неделе

Перенаселённая деревня Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти хочет присвоить себе официальный статус города. Об этом губернатор Дрозденко рассказал на встрече с блогерами 4 мая.

По словам губернатора, деревня Кудрово действительно подала официальное заявление о том, чтобы отныне считать их населённый пункт городом. Такое заявление поступило в канцелярию губернатора от жителей всеволожской деревни.