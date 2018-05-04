В Вологодской области ветераны органов внутренних дел провели несколько «Уроков мужества» одновременно 

В преддверии Дня Победы представители Вологодского регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск России посетили среднюю школу № 2 г. Белозерска имени С. С. Орлова. Ветераны провели семь «Уроков мужества» для школьников.
На занятиях гости рассказали юношам и девушкам о героизме и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны, о подвигах солдат-вологжан, а также о тяготах и лишениях, перенесенных тружениками тыла. Ветераны рассказали подросткам о сотрудниках органов внутренних дел, защищавших Отечество от захватчиков, о вкладе правохранителей в общее дело Победы. Школьники с интересом слушали выступающих, задавали различные вопросы, размышляли о понятиях Долг, Честь, Подвиг и Родина. В ходе беседы ученики с увлечением рассказали полицейским и ветеранам ОВД о своих родственниках-участниках боевых действий.
После занятий ребята представили гостям литературно-музыкальную программу. Ученики рассказывали о тяготах блокадного Ленинграда, читали стихи, исполняли военно-патриотические песни. Зрители были очень впечатлены проникновенным выступлением школьников и высоко оценили их творчество.