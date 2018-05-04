Батька Минай и другие самые опасные советские партизаны

Огромный вклад в победу СССР над Германией внесли партизанские отряды, воевавшие в тылу врага от Ленинграда до Одессы. Возглавляли их не только кадровые военные, но и люди мирных профессий. Настоящие герои.

Батька Минай

Минай Филипович Шмырев к началу войны был директором Пудотской картонной фабрики (Белорусь). Прошлое у 51-летнего директора было боевым: награжден тремя Георгиевскими крестами в I мировую, в Гражданскую боролся с бандитизмом.

В июле 1941 года в поселке Пудоть из рабочих фабрики Шмырев сформировал партизанский отряд. За два месяца партизаны 27 раз вступали в бой с врагом, уничтожили 14 машин, 18 цистерн с горючим, взорвали 8 мостов, разгромили районную управу немцев в Сураже.

Весной 1942 года Шмырев по приказу ЦК Белоруссии объединился с тремя партизанскими отрядами и возглавил Первую Белорусскую партизанскую бригаду. Партизаны выбили фашистов из 15 сел и создали Суражский партизанский край. Здесь до прихода Красной Армии была восстановлена Советская власть. На участке Усвяты — Тарасенки полгода существовали «Суражские ворота» — 40-километровая зона, через которую шло снабжение партизан оружием и продовольствием. Все родные Батьки Миная: четверо малых детей, сестра и теща были расстреляны фашистами. Осенью 1942 года Шмырева перевели в Центральный штаб партизанского движения. В 1944 году ему присвоили звание Герой Советского Союза. После войны Шмырев вернулся к хозяйственной работе.

Сын кулака «дядя Костя»

Константин Сергеевич Заслонов родился в городе Осташкове Тверской губернии. В тридцатые годы его семья была раскулачена и сослана на Кольский полуостров в Хибиногорск. После школы Заслонов стал железнодорожником, к 1941 году работал начальником паровозного депо в Орше (Белоруссия) и был эвакуирован в Москву , но добровольно отправился обратно.

Служил под псевдонимом «дядя Костя», создал подполье, которое с помощью мин, замаскированных под уголь, за три месяца пустило под откос 93 эшелона фашистов. Весной 1942 года Заслонов организовал партизанский отряд. Отряд вел бои с немцами, переманил на свою сторону 5 гарнизонов Русской национальной народной армии. Погиб Заслонов в бою с карателями РННА, которые пришли к партизанам под видом перебежчиков. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Офицер НКВД Дмитрий Медведев

Уроженец Орловской губернии Дмитрий Николаевич Медведев был офицером НКВД. Его дважды увольняли — то из-за брата — «врага народа, то „за необоснованное прекращение уголовных дел“. Летом 1941 года он был восстановлен в рядах. Возглавлял разведывательно-диверсионную опергруппу „Митя“, которая провела больше 50 операций в Смоленской, Могилевской и Брянской областях. Летом 1942 года возглавил спецотряд „Победители“ и провел больше 120 успешных операций. Было уничтожено 11 генералов, 2000 солдат, 6000 бандеровцев, подорван 81 эшелон. В 1944 году Медведев был переведен на штабную работу, но в 1945 году выезжал в Литву для борьбы с бандой „Лесные братья“. Ушел в отставку в звании полковника. Герой Советского Союза.

Диверсант Молодцов-Бадаев

Владимир Александрович Молодцов с 16 лет работал на шахте. Прошел путь от гонщика вагонеток до замдиректора. В 1934 года направлен в Центральную школу НКВД. В июле 1941 года прибыл в Одессу для разведки и диверсионной работы. Работал под псевдонимом Павел Бадаев.

Отряды Бадаева скрывались в одесских катакомбах, вели бои с румынами, рвали линии связи, устраивали диверсии в порту, производили разведку. Взорвали комендатуру с 149 офицерами. У станции Застава уничтожили эшелон с администрацией для оккупированной Одессы.

На ликвидацию отряда фашисты бросили 16000 человек. Пускали в катакомбы газ, травили воду, минировали проходы. В феврале 1942 года Молодцов и его связные были схвачены. Молодцов был казнен 12 июля 1942 года. Герой Советского Союза посмертно.

Отчаянный партизан „Михайло“

Азербайджанец Мехти Ганифа-оглы Гусейн-заде был призван в РККА со студенческой скамьи. Участник Сталинградской битвы. Был тяжело ранен, пленен и вывезен в Италию . Бежал в начале 1944 года, присоединился к партизанам и стал комиссаром роты советских партизан. Занимался разведкой, диверсиями, взрывал мосты и аэродромы, казнил гестаповцев. За отчаянную смелость получил прозвище „партизан Михайло“. Отряд под его командованием совершил налет на тюрьму, освободив 700 военнопленных. Был схвачен под селом Витовле. Мехти отстреливался до конца, а затем покончил с собой. О его подвигах узнали после войны. В 1957 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Уроженец Пермской области Михаил Иванович Наумов к началу войны был сотрудником ОГПУ. Контужен при переправе через Днестр, попал в окружение, вышел к партизанам и вскоре возглавил отряд. Осенью 1942 стал начальником штаба партизанских отрядов Сумской области, а в январе 1943 возглавил кавалерийское соединение.

Весной 1943 года Наумов провел легендарный Степной рейд протяженностью в 2379 километров по тылам фашистов. За эту операцию капитану присвоили звание генерал-майора, что является уникальным событием, и звание Героя Советского Союза. Всего Наумов провел три масштабных рейда по тылам врага. После войны продолжил службу в рядах МВД

Ковпак

Сидор Артемьевич Ковпак стал легендой при жизни. Родился на Полтаве в бедной крестьянской семье. В I мировую из рук Николая II получил Георгиевский крест. В Гражданскую партизанил против немцев, дрался с белыми.

С 1937 года был председателем Путивльского горисполкома Сумской области. Осенью 1941 года возглавил Путивльский партизанский отряд, а затем — соединение отрядов Сумской области. Партизаны совершали боевые рейды по тылам врага. Их общая протяженность составила более 10 000 километров. Было разгромлено 39 гарнизонов врага.

31 августа 1942 года Ковпак участвовал в совещании партизанских командиров в Москве, был принят Сталиным и Ворошиловым, после чего совершил рейд за Днепр. В этот момент в отряде Ковпака было 2000 бойцов, 130 пулеметов, 9 орудий. В апреле 1943 года ему было присвоено звание генерал-майора. Дважды Герой Советского Союза.