Жээнбеков пообещал улучшить качество жизни каждого сельчанина

Готовы накормить заграницу. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Иссык-Кульской области. Глава государства рассказал аграриям о стратегии экспортной ориентированности сельского хозяйства, передает «МИР 24».

Президент заложил капсулу и дал старт проекту реконструкции ирригационной системы в селах. На создание новых орошаемых земель республика готова потратить 32 миллиона долларов. При этом ни один выращенный фермером продукт не должен пропасть, подчеркнул глава государства. Чтобы добиться такого результата, в областях будут создавать новые экспортно ориентированные предприятия и продолжат жесткую борьбу с коррупцией.

«Борьба с коррупцией будет продолжаться. Некоторые думают, вот начнут и все, потом остановятся. Нет, я обещаю, будем работать. Если кто хочет руководить народом, тот должен быть чистым. Если он сам в грязи, то не сможет работать и добиваться результатов. Давайте каждый начнет с себя. Мы все системы затронем, особенно те, которые тесно работают с населением, — это социальный сектор, правоохранительные органы », — подчеркнул Жээнбеков.

В год регионов Сооронбай Жээнбеков пообещал улучшить качество жизни каждого сельского жителя.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ