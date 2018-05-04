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Жээнбеков пообещал улучшить качество жизни каждого сельчанина
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Жээнбеков пообещал улучшить качество жизни каждого сельчанина 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Готовы накормить заграницу. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Иссык-Кульской области. Глава государства рассказал аграриям о стратегии экспортной ориентированности сельского хозяйства, передает «МИР 24».
Президент заложил капсулу и дал старт проекту реконструкции ирригационной системы в селах. На создание новых орошаемых земель республика готова потратить 32 миллиона долларов. При этом ни один выращенный фермером продукт не должен пропасть, подчеркнул глава государства. Чтобы добиться такого результата, в областях будут создавать новые экспортно ориентированные предприятия и продолжат жесткую борьбу с коррупцией.
«Борьба с коррупцией будет продолжаться. Некоторые думают, вот начнут и все, потом остановятся. Нет, я обещаю, будем работать. Если кто хочет руководить народом, тот должен быть чистым. Если он сам в грязи, то не сможет работать и добиваться результатов. Давайте каждый начнет с себя. Мы все системы затронем, особенно те, которые тесно работают с населением, — это социальный сектор, правоохранительные органы», — подчеркнул Жээнбеков.
В год регионов Сооронбай Жээнбеков пообещал улучшить качество жизни каждого сельского жителя.
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