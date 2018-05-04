Жээнбеков назвал приоритеты своей президентской деятельности

Расставил приоритеты во внешней политике и определил стратегию экспортной ориентированности сельского хозяйства страны — президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с жителями Иссык-Кульской области, сообщает «МИР 24».

Сегодня утром глава государства заложил капсулу и дал старт проекту по реконструкции ирригационной системы в селах. На это будет потрачено 32 млн долларов. В результате, в четырех областях республики появится более пяти тысяч гектар новых орошаемых земель.

Встречаясь с активистами области, президент рассказал о первоочередных задачах своей работы. В Год регионов Сооронбай Жээнбеков постарается изменить жизнь каждого сельского жителя, увеличить число предприятий в областях, а также повысить их экспортную ориентированность. Президент определил задачу переработки продукции в соответствии с требованиями внешних рынков: «Чтобы ни один продукт, выращенный фермером, не пропал».

Также глава государства пообщал продолжить борьбу с коррупцией, а начатть эту работу — с руководителей.

«Борьба с коррупцией будет продолжаться. Некоторые думают, вот начнут и все, потом остановятся. Нет, я обещаю, будем работать. Если кто хочет руководить народом, тот должен быть чистым. Если он сам в грязи, то не сможет работать и добиться результатов. Давайте, каждый — начнем с себя. Мы все системы затронем, особенно те, которые тесно работают с населением — это социальный сектор, правоохранительные органы », — заявил президент.

Глава Кыргызстана также поделился и приоритетами во внешней политике. «В народе говорят, „ближний сосед, лучше дальней родни“. Сейчас будучи президентом, я много времени уделяю работе по укреплению отношений с соседними государствами. Первый мой визит был в Россию , сотрудничество с ней и странами ЕврАзЭС, это на сегодня первостепенная задача во внешней политике», — отметил президент Кыргызской Республики.

Ключевой идеей общения Сооронбая Жээнбекова с населением было, то, что он будет работать ради укрепления государственности, и сделает все для общенационального и межрелигиозного единства.