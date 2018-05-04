Ещё
Автопробег в честь Дня Победы пройдет на северо-западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ предотвратила теракты в РФ
ФСБ предотвратила теракты в РФ

Автопробег в честь Дня Победы пройдет на северо-западе Москвы 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Южном Тушине в воскресенье, 6 мая, стартует патриотический автопробег в честь Дня Победы. Участники акции проедут по районам Северо-Западного округа столицы и возложат цветы к монументам, установленным в память о Великой Отечественной войне.
— В Южном Тушине автоколонна сделает остановку у стелы «Тушинцам, участникам Великой Отечественной войны посвящается», — пояснила представитель центра комплексного развития «Время» Александра Бороданова.
По ее словам, автомобили будут украшены георгиевскими ленточками. Автоколонна будет двигаться под музыку военных лет.
Организаторами автопробега выступают управа района Южное Тушино, центр комплексного развития «Время», общественная организация «Прогрессивная молодежь» и молодежная палата района.
Автоколонна стартует в 11.00 от Культурного центра «Салют» по адресу: улица Свободы, дом 37.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В префектуре СЗАО подвели итоги работы Общественного совета В Покровском-Стрешневе стартовал Всероссийский фестиваль «Фронтовыми дорогами» Лекция о кометах и астероидах пройдёт в СЗАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов79
Британские истребители сопроводили российский самолет107
Пекин уступает под напором Трампа55
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту154
В Крыму задержали украинское судно456
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение