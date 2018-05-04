Автопробег в честь Дня Победы пройдет на северо-западе Москвы

В Южном Тушине в воскресенье, 6 мая, стартует патриотический автопробег в честь Дня Победы. Участники акции проедут по районам Северо-Западного округа столицы и возложат цветы к монументам, установленным в память о Великой Отечественной войне.

— В Южном Тушине автоколонна сделает остановку у стелы «Тушинцам, участникам Великой Отечественной войны посвящается», — пояснила представитель центра комплексного развития «Время» Александра Бороданова.

По ее словам, автомобили будут украшены георгиевскими ленточками. Автоколонна будет двигаться под музыку военных лет.

Организаторами автопробега выступают управа района Южное Тушино, центр комплексного развития «Время», общественная организация «Прогрессивная молодежь» и молодежная палата района.