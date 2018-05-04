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В Северном Тушине определят авторов лучших фотографий на фоне яблоневого сада
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В Северном Тушине определят авторов лучших фотографий на фоне яблоневого сада 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Необычный фотоконкурс объявили в администрации парка «Северное Тушино». Здесь определят авторов лучших снимков, сделанных на фоне излюбленного места отдыха горожан — яблоневого сада.
— В парке «Северное Тушино» есть много удивительных мест, одним из которых является яблоневый сад. Наконец-то наступила весна и сад раскрывается во всей красе. Поделиться красотой с миром поможет фотоконкурс, — отметили в администрации парка.
Авторы лучших и самых красивых работ получат подарки от МПК «Северное Тушино» — бесплатное посещение музея ВМФ и настоящей подводной лодки.
Фотографии в яблоневом саду нужно присылать по электронной почте: sevtush2.7@yandex.ru.
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