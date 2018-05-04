В Северном Тушине определят авторов лучших фотографий на фоне яблоневого сада

Необычный фотоконкурс объявили в администрации парка «Северное Тушино». Здесь определят авторов лучших снимков, сделанных на фоне излюбленного места отдыха горожан — яблоневого сада.

— В парке «Северное Тушино» есть много удивительных мест, одним из которых является яблоневый сад. Наконец-то наступила весна и сад раскрывается во всей красе. Поделиться красотой с миром поможет фотоконкурс, — отметили в администрации парка.

Авторы лучших и самых красивых работ получат подарки от МПК «Северное Тушино» — бесплатное посещение музея ВМФ и настоящей подводной лодки.

Фотографии в яблоневом саду нужно присылать по электронной почте: sevtush2.7@yandex.ru.