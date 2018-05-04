Первый в РФ штаб по поиску пропавших без вести защитников Отечества открыли в Рязани

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Штаб проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», созданного по инициативе движения «Бессметный полк России» и Фонда поддержки образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект», открылся в пятницу в Рязани . Это первый в России штаб, где волонтеры будут принимать заявки от тех, кто разыскивает близких пропавших в Великую Отечественную войну, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Штаб создан на основе соглашения о сотрудничестве, которое в феврале 2018 года подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель совета Фонда «Народный проект», сопредседатель общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов

Проект по установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества в 2017 году был разработан по инициативе активистов движения «Бессмертный полк России». Цель данного проекта — предоставить каждому потомку участника Великой Отечественной войны возможность узнать информацию о своих предках. Всю поисковую работу на безвозмездной основе будут выполнять волонтеры.