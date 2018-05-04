Ещё
Во дворе на Волгоградке поставили урну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во дворе на Волгоградке поставили урну 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во дворе дома 147/5, корпус 2 по Волгоградскому проспекту вернули на место пропавшую урну. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Нет урны около подъезда», — написал пользователь портала Иван П.
Спустя несколько дней заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Кузьминки Людмилы Акубековой.
«Урна возле подъезда по указанному адресу установлена», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для обратной связи между москвичами и органами исполнительной власти. (ак)
Управа района Кузьминки: последние новости
Школьники из ЮВАО победили в номинации «видеоролик» Всероссийского творческого конкурса Годовщину основания Всероссийского общества инвалидов будут отмечать в Кузьминках Новые мосты через Москву-реку создадут в ЮВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов73
Британские истребители сопроводили российский самолет103
Пекин уступает под напором Трампа53
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту138
В Крыму задержали украинское судно438
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение