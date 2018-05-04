Во дворе на Волгоградке поставили урну

Во дворе дома 147/5, корпус 2 по Волгоградскому проспекту вернули на место пропавшую урну. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

«Нет урны около подъезда», — написал пользователь портала Иван П.

Спустя несколько дней заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Кузьминки Людмилы Акубековой.

«Урна возле подъезда по указанному адресу установлена», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для обратной связи между москвичами и органами исполнительной власти. (ак)