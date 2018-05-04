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7 мая в школе № 536 начнется благотворительная акция по оказанию помощи приюту для животных
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7 мая в школе № 536 начнется благотворительная акция по оказанию помощи приюту для животных 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
С 7 по 11 мая в школе № 536 будет проводиться благотворительная акция в помощь приюту для животных «Бирюлево».
Ученики школы № 536 организовали благотворительную акцию «Помоги четвероногому другу». Все собранные средства передадут муниципальному приюту для животных «Бирюлево». Акция будет проходить с 7 по 11 мая. Принять участие могут все желающие.
Корма, средства по уходу и лекарственные препараты принимаются по адресу: ул. Азовская, д. 41, каб. №2.
Собакам нужны:
Медицинские препараты:
Препараты из обычной аптеки:
1) таблетки и капсулы — Омез 20мг, Цефалексин 500мг, Ципролет 500мг, Урсофальк 250мг, Мелоксикам 7,5мг, Медрол 1бмг;
2) мази и капли: Протопик 0,03%, Макситрол, Тобрекс.
Препараты из ветеринарной аптеки: Превикокс 227мг, Трококсил 75мг или 95мг.
Амуниция и корм:
поводки, ошейники, намордники на средни и крупных собак (можно б/у);
миски металлические объемом более 1л (можно б/у);
корм лечебный сухой и консервы для собак с почечной и печеночной недостаточностью;
корм сухой для щенков (мелкие гранулы);
игрушки, расчески для собак старое постельное белье в качестве ветоши.
Кошкам нужны:
капли на холку Стронгхолд или Инспектор для кошек от 2,5 кг;
сухие и влажные корма Proplan и Royal Canine для кошек с чувствительным пищеварением или для стерилизованных;
сухой и влажный (паучи) Royal Canine Renal для кошек с почечной недостаточностью;
любые паучи в больших количествах (Кроме вискас, фрискас, китекэт и др. корма
низкого качества)
линолеум в больших кусках;
кварцевые лампы открытого типа;
металлические миски с креплениями для клетки;
впитывающие пеленки;
дезинфицирующие средства: Аламинол, Парвовирусид, Лайна;
домики, когтеточки, игровые комплексы, игрушки;
пластиковые ведра;
пластиковые переноски.
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