7 мая в школе № 536 начнется благотворительная акция по оказанию помощи приюту для животных

С 7 по 11 мая в школе № 536 будет проводиться благотворительная акция в помощь приюту для животных «Бирюлево».

Ученики школы № 536 организовали благотворительную акцию «Помоги четвероногому другу». Все собранные средства передадут муниципальному приюту для животных «Бирюлево». Акция будет проходить с 7 по 11 мая. Принять участие могут все желающие.

Корма, средства по уходу и лекарственные препараты принимаются по адресу: ул. Азовская, д. 41, каб. №2.

Собакам нужны:

Медицинские препараты:

Препараты из обычной аптеки:

1) таблетки и капсулы — Омез 20мг, Цефалексин 500мг, Ципролет 500мг, Урсофальк 250мг, Мелоксикам 7,5мг, Медрол 1бмг;

2) мази и капли: Протопик 0,03%, Макситрол, Тобрекс.

Препараты из ветеринарной аптеки: Превикокс 227мг, Трококсил 75мг или 95мг.

Амуниция и корм:

поводки, ошейники, намордники на средни и крупных собак (можно б/у);

миски металлические объемом более 1л (можно б/у);

корм лечебный сухой и консервы для собак с почечной и печеночной недостаточностью;

корм сухой для щенков (мелкие гранулы);

игрушки, расчески для собак старое постельное белье в качестве ветоши.

Кошкам нужны:

капли на холку Стронгхолд или Инспектор для кошек от 2,5 кг;

сухие и влажные корма Proplan и Royal Canine для кошек с чувствительным пищеварением или для стерилизованных;

сухой и влажный (паучи) Royal Canine Renal для кошек с почечной недостаточностью;

любые паучи в больших количествах (Кроме вискас, фрискас, китекэт и др. корма

низкого качества)

линолеум в больших кусках;

кварцевые лампы открытого типа;

металлические миски с креплениями для клетки;

впитывающие пеленки;

дезинфицирующие средства: Аламинол, Парвовирусид, Лайна;

домики, когтеточки, игровые комплексы, игрушки;

пластиковые ведра;

пластиковые переноски.