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В Вешняках работают свыше пятисот предприятий торговли и услуг
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В Вешняках работают свыше пятисот предприятий торговли и услуг 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Предприятия потребительского рынка и услуг в нашем районе преимущественно работают в «торгово-бытовых» цепочках. Об этом сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.
Он отметил, что эти «цепочки» характеризует, во-первых, близость предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг к жилым домам, а во-вторых, они находятся не в жилых домах, что комфортно для жителей.
На сегодняшний день в районе Вешняки функционируют 535 предприятия торговли и услуг. Из них 407 относятся к предприятиям торговли, в том числе четыре крупных торговых комплекса. 179 предприятий торговли являются продовольственными. Глава управы уточнил, что в Вешняках имеется 18 предприятий общественного питания открытого типа (то есть кафе, бары и предприятия быстрого питания), рассчитанные на 848 посадочных мест. Кроме того, в районе работают 20 предприятий общественного питания закрытого типа, размещенных в школах, колледжах, институтах и на конечных станциях транспортных маршрутов. Они суммарно рассчитаны на 4147 посадочных мест.
Также 110 предприятий бытового обслуживания обеспечивают 275 рабочих мест.
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