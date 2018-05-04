Защитники зэков оценили нового главу ГУФСИН Свердловской области

Свердловские правозащитники настороженно отнеслись к назначению тамбовского полковника Александра Федорова на пост начальника регионального ГУФСИН . Общественники надеются, что с приходом нового руководителя в областных колониях произойдут перемены к лучшему, однако «правление» предыдущих варягов долгожданных изменений не принесло. По словам правозащитника Алексея Соколова, сохраняется «пыточно-вымогательский конвейер, давно отлаженный внутри тюремной системы Свердловской области ».

"В нашей области новый руководитель тюремного ведомства. За прошедшие два года — это уже четвертый. Ранее три варяга назначались на эту должность — Ладик (Владимир), Худорожков ( Санкт-Петербург ) и Патронов ( Калуга ). Никто из них не смог изменить криминогенную ситуацию в колониях и избежать внутрикорпоративных интриг. Федоров очередной варяг — это продолжение загадочного эксперимента или система решила поменять ситуацию к лучшему?", — написал Соколов на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По его словам, «стабильность» ситуации обусловлена тем, что сама система и команда Свердловской области не меняются с 1990-х годов.

Алексей Соколов. "Для примера — у нас есть должность помощника начальника регионального ГУФСИН по соблюдению прав человека, которую занимает Георгий Губанков. Именно он должен заниматься защитой прав человека в колониях. У правозащитников, членов ОНК есть десятки выигранных дел, когда действия начальников колоний были признаны незаконными, когда сам тюремный главк признавался бездействующим органом, однако ничего не меняется. Губанков продолжается оставаться на своем месте, хотя именно он должен был исправлять ситуацию и не допускать нарушений", — заявил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро"

Это продолжение загадочного эксперимента или система решила поменять ситуацию к лучшему?

По его мнению, в свердловских колониях очень хороша развита система вымогательства. «Пытки и насилие в основном происходят из-за этого. Заключенных бьют и заставляют звонить родственникам с просьбой перевести деньги на соответствующие банковские счета. Мы неоднократно заявляли о таких фактах, в том числе предоставляли данные банковских счетов в Следственный комитет . Однако нам приходят одни отписки. Если убрать вымогательства, не будет ни пыток, ни изнасилований. А здесь — хорошо налаженный механизм по добыче денежных средств. Никто ничего не проверяет», — считает правозащитник.

Он намерен встретиться и пообщаться с новым руководитель регионального тюремного главка: «Я попробую с ним встретиться. Если захочет меня принять, я — за. Свердловская область очень сложная, здесь очень много колоний, где находятся порядка 27 тысяч заключенных. Постоянно происходят незаконные действия, бунты, массовые волнения».

Соколов также отметил, что ОНК Тамбовской области отзывается об Александре Федорове положительно: «Правозащитники охарактеризовали его как человека, который внимательно оценивает ситуацию. Даже заявили, что при нем перестали бить заключенных».

Высокую оценку новоиспеченному руководителю ГУФСИН Среднего Урала дала общественный наблюдатель Тамбовской области Лидия Рыбина.

"Он все вопросы решал так обстоятельно. Мне сразу понравилось, что он из врачей при УФСИН сделал мобильные бригады и каждый день сажал их на машины и отправлял в колонии. Всех, кто не имел лицензии направил на учебу и не в автомобильные колледжи, а в Воронежский мединститут. Федоров поменял своего заместителя по защите прав человека и поставил нового грамотного сотрудника. Ситуация в колониях сразу поменялась. Перестали бить заключенных, поборы и вымогательства прекратились. Мы стали выявлять меньше нарушений и видели, как меняется в лучшую сторону ситуация в наших колониях", — цитирует Рыбину Pravo-ural.ru.

Федоров поменял своего заместителя по защите прав человека и поставил нового грамотного сотрудника. Ситуация в колониях сразу поменялась.

Александр Федоров был назначен на должность начальника ГУФСИН по Свердловской области указом президента РФ Владимира Путина . Управление федеральной службы исполнения наказаний Среднего Урала оставалось без полноправного руководителя почти два года — 4 мая 2016 года пост в связи с выходом на пенсию покинул Сергей Худорожков. После него на правах врио начальника ведомством руководили Олег Давиденко, Сергей Патронов и Александр Шек

Федоров родился 19 июня 1974 года. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ и рязанскую Академию права и управления ФСИН России. В уголовно-исполнительной системе служит с 1996 года, в июне 2015-го возглавил УФСИН России по Тамбовской области.