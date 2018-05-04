Здание для музея путешественника Ю. Сенкевича передано в безвозмездное пользование «Ассоциации полярников»

Правительство Москвы приняло решение о передаче в безвозмездное пользование объекта городской собственности межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» для размещения кабинета-музея Юрия Сенкевича . Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

«На днях правительством Москвы было принято решение о передаче в безвозмездное пользование «Ассоциации полярников» объекта городской собственности. Им стало здание по адресу: ул. Селезневская, д. 11, стр. 3. По данному адресу будет размещен постоянно действующий кабинет-музей знаменитого путешественника и телеведущего Ю. Сенкевича и организована экспозиция по истории освоения Арктики, Антарктиды и мирового океана», — говорится в сообщении.