В работу транспорта для доставки болельщиков на стадион внесены корректировки

Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области. На новом маршруте будет задействовано семь автобусов. В период проведения матчей ЧМ 2018 этот маршрут обеспечит подъезд к фанзоне со стороны площади Революции. 6 мая данный маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.

Всего во время тестового матча движение шаттлов будет осуществляться по семи автобусным и одному трамвайному маршрутам.

По просьбе болельщиков трамвай S5 «Железнодорожный вокзал — Стадион» будет делать дополнительную остановку «Улица Ташкентская» (на пересечении с Московским шоссе).

Для обеспечения подвоза и вывоза населения из города Тольятти на тестовый матч назначены два дополнительных пригородных электропоезда по маршруту Жигулевское море — Самара и обратно.

Со станции Жигулевское море электропоезд отправится в 13.00 по местному времени (время прибытия на станцию Самара — 14.34), со станции Самара в 21.30 по местному времени (время прибытия на станцию Жигулевское море — 23.09).