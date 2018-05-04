Ещё
В работу транспорта для доставки болельщиков на стадион внесены корректировки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В работу транспорта для доставки болельщиков на стадион внесены корректировки 

Волга Ньюс 1 час назад
Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора Самарской области. На новом маршруте будет задействовано семь автобусов. В период проведения матчей ЧМ 2018 этот маршрут обеспечит подъезд к фанзоне со стороны площади Революции. 6 мая данный маршрут предназначен для тестирования, тем не менее, он может быть использован как дополнительный транспорт, на котором с пересадками можно добраться до стадиона.
Всего во время тестового матча движение шаттлов будет осуществляться по семи автобусным и одному трамвайному маршрутам.
По просьбе болельщиков трамвай S5 «Железнодорожный вокзал — Стадион» будет делать дополнительную остановку «Улица Ташкентская» (на пересечении с Московским шоссе).
Для обеспечения подвоза и вывоза населения из города Тольятти на тестовый матч назначены два дополнительных пригородных электропоезда по маршруту Жигулевское море — Самара и обратно.
Со станции Жигулевское море электропоезд отправится в 13.00 по местному времени (время прибытия на станцию Самара — 14.34), со станции Самара в 21.30 по местному времени (время прибытия на станцию Жигулевское море — 23.09).
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре открыты три новых пункта по сбору использованных батареек В Самаре с 3 мая будет ограничено движении из-за репетиций парада Победы "Зерно Жизни" представили Узбекистану
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов79
Британские истребители сопроводили российский самолет107
Пекин уступает под напором Трампа55
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту154
В Крыму задержали украинское судно456
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение