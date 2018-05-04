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В школах Южной Кореи появилась новая дисциплина — «дроноведение»
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В школах Южной Кореи появилась новая дисциплина — «дроноведение» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Депутаты проголосовали «за», и совсем скоро школьники Южной Кореи будут изучать новый захватывающий предмет. К такому решению страну подтолкнуло беспокойство относительно поголовного увлечения детей компьютерными играми. «Школьники целый день проводят у мониторов, что только вредит их здоровью. Они совершенно разучились общаться со сверстниками в реальной жизни», — жалуются родители.
Отвлечь ребят от онлайн-битв решили воздушными боями, которые будут происходить в тесном общении с одноклассниками, родителями и учителями. А все благодаря изобретению «боевых» дронов-квадрокоптеров.
Взрослые подумали, что лучше дети будут проводить время на свежем воздухе, чем портить осанку и зрение у мониторов. Кроме того, навыки по управлению беспилотником наверняка многим пригодятся во взрослой жизни (учитывая темпы развития технологий). Не исключено, что в ближайшие 10 лет это умение будет таким же популярным и распространенным, как вождение автомобиля или работа в сети Интернет.
Байроботы очень компактны. Их просто чинить. На занятиях школьникам будут преподавать не только пилотирование, но и основы инженерного моделирования — т.е. работе с электронными устройствами, что тоже очень полезно и необходимо в современной жизни.
Бои на дронах возможны благодаря безопасным ИК-датчикам, которые служат пушками, а также фиксируют удары «противника».
Во время экзамена-сражения учителя будут оценивать продуктивность управления дроном. Байробот оснащён чёрным ящиком, который фиксирует все параметры полёта. После расшифровки результатов на компьютере учителя смогут оценить уровень развития моторики школьника, скорость его реакции и прочее.
А как вы бы отнеслись к такому нововведению? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях! И не забудьте рассказать о статье друзьям!
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