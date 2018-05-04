Костромские школьники подключились к уборке города

Костроме идет организация временной занятости детей. Ребята работают в трудовых отрядах и получают зарплату. С апреля по ноябрь они могут попасть в экологические и ландшафтные отряды, в отряды социальной помощи и ремонтные бригады на базе школ, сообщает пресс-служба городской администрации.

В отрядах уже отработали 59 школьников, которые привели в порядок центральную часть города и набережную Волги. Двое ребят решили посвятить время помощи пожилым людям.

Сегодня на работу вышли еще 60 человек. Им поставили задачу провести уборку в овраге на улице Подлипаева.