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В Опочке продолжатся работы по благоустройству городского парка
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В Опочке продолжатся работы по благоустройству городского парка 

Псковская губерния 1 час назад
Продолжение работ по благоустройству городского парка в Опочке анонсировал вице-губернатор Александр Кузнецов в своём инстаграме: накануне чиновник посетил Опочецкий район с рабочим визитом. Как уточнил Кузнецов, первые объекты в парке, который находится в центре города, были возведены в прошлом году в рамках проекта «Городская среда». «Получилось хорошее место отдыха горожан и довольно востребовано детьми. Установлено качественное игровое оборудование, скамейки, выполнены пешеходные дорожки из брусчатки. Учитывая положительный опыт реализации проекта, администрацией области принято решение в текущем году продолжить выполнение работ по благоустройству парка», — заключил вице-губернатор. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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