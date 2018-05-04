В Ростовской области началось строительство первого мусороперерабатывающего комплекса

ВОЛГОГРАД , 4 мая. / ТАСС /. Волгоградская ГК «Чистый город» начала строительство первого в Ростовской области мусороперерабатывающего комплекса, он расположится в нескольких километрах от Волгодонска . Новый объект, стоимостью около 1 млрд рублей, завершат до конца года, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

Первый камень на месте строительства нового объекта заложили в пятницу заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш и председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.

"Новый объект станет опорным для Волгодонского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), будет обслуживать 10 близлежащих муниципальных образований и позволит достичь доли утилизации и обезвреживания до 60%. Этот показатель один из самых высоких в России . Объем предполагаемых инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей", — уточнили в пресс— службе.

Там же отметили, что в состав проекта, помимо полигона для отходов, входит мусоросортировочный комплекс, оснащенный оптическими датчиками для отбора вторичного сырья по видам и цветам, площадка биокомпостирования, а также комплекс по переработке полимерных отходов. Особое внимание уделят защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ, для этого используют современные противофильтрационные экраны. Мощность межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса будет 1,2 млн куб. м в год. Завершение строительства запланировали на конец этого года.

Ранее сообщалось, что Волгодонский кластер испытывает острую нехватку объектов сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Действующие полигоны исчерпали свои мощности на 90%. Наличие нового комплекса позволит избежать сложной экологической ситуации в будущем. Новый проект реализовывается за счет средств волгоградской компании с привлечением средств Ростовской АЭС, что позволит снизить тариф для населения.