Живой Кен омолодился и стал похож на говорящую рыбу

Родриго Альвес сделал курс инъекций красоты и опять переборщил.

В июле звезде интернета исполнится 35 лет и к этой дате Родриго основательно готовится. Живой Кен так сильно боится старения и видимо искренне верит, что аккурат в час его появления на свет на лице возникнут глубокие морщины, что в очередной раз побежал в клинику за эликсиром молодости.

Находясь в столице Чехии Праге , Родриго сделал тонны новейших антивозрастных инъекций и сразу же отчитался о результатах, записав, видеоприветствие для своих поклонников. Вот только фанаты от его вида пришли в ужас. Многим показалось, что с ними разговаривает человек-рыба. «Призрак оперы, монстр», — это самые безобидные слова, которые оставили ему в комментариях. В большинстве своем пользователи отметили, что Родриго выглядит не на 34, а на все 50 лет.

I m 34 now and in July I m turning 35 years old and in preparation to it today I had an ultimate anti-ageing procedure with tons of injection including intra-venus Cortex with placenta from Japan to retard the natural ageing process. Thank you to the amazing Doctor @blankavraspirova from @medicobeauty and my friend @robert_paulat and Veronica to held my hand. Watch now my instagram live to see the procedure. #rodrigoalves #prettyhurts

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)

3 Май 2018 в 4:27 PDT Напомним, что за свои 34 года Альвес перенес порядка 60 пластических операций, среди которых есть и такие рискованные, как удаление ребер. А все потому, что мужчина никак не может достичь своего идеала — превратиться в копию куклы Кена. Родриго стал весьма популярен в интернет-сообществе по всему миру, правда скорее как фрик, чем как завидный жених. Он даже приезжал в Россию и пытался найти свою любовь на «Доме-2», но не сложилось.

Каждый год живой Кен обещает, что остановится и к нему больше не прикоснется нож хирурга, однако что-то вечно идет не так и Альвес в очередной раз оказывается в клинике и улучшает себя.

Звезды, которым стоит запретить носить «голые» платья

7 деталей, которые выдают твой возраст

Читайте также: