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СМИ: в Японии начали поиски авто для церемонии восхождения на престол нового императора
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СМИ: в Японии начали поиски авто для церемонии восхождения на престол нового императора 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии приступило к обсуждению вопроса, какой автомобиль будет использован на церемонии восхождения на престол будущего императора Нарухито 1 мая 2019 года. Об этом сообщила газета Asahi.
Изначально планировалось, что в церемонии будет использован автомобиль Rolls-Royce, купленный в 1990 году по случаю начала правления нынешнего императора Японии Акихито, но, как выяснилось, сейчас эксплуатация этого автомобиля невозможна.
Перед правительством Японии встала задача за относительно короткий период времени подобрать подходящее для церемонии восхождения Нарухито на престол транспортное средство, а также найти бюджетные средства на его покупку. Последнее является наиболее сложной задачей.
В декабре 2017 года правительство Японии окончательно утвердило сроки отречения императора Акихито от престола. Согласно одобренному плану, это произойдет 30 апреля 2019 года, а на следующий день на престол взойдет наследный принц Нарухито.
Прижизненное отречение императора от престола не было предусмотрено законодательством Японии, но в августе 2016 года Акихито в обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом, не произнося этого напрямую. После длительного согласования летом прошлого года был принят специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти. Принятая норма действует всего три года и рассчитана исключительно на ныне действующего монарха.
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