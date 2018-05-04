В посёлке в Кузбассе вернут резиновое покрытие на спортплощадку до 20 мая

КЕМЕРОВО , 4 мая. / ТАСС /. Резиновое покрытие на уличной спортплощадке в кузбасском посёлке Белогорск вернут на место к 20 мая. Ситуация вокруг покрытия оказалась в центре скандала после того, как местные жители пожаловались на то, что тренажёры расположены прямо на земле. Покрытие убрали из-за наступления холодов в сентябре 2017 года и к 20 мая его вернут на место, сообщил ТАСС глава Белогорска Сергей Кирпичников в пятницу.

Ранее сообщалось, что глава Минстроя Михаил Мень распорядился проверить сообщения о фальшивом благоустройстве площадки в Белогорске. Это произошло после того, как в интернете разместили видеозапись, на которой местная жительница Анна Бойко показывает результаты благоустройства площадки. На ней не оказалось резинового покрытия, при этом на сайте администрации Тисульскогл района (в его состав входит поселок) разместили фотографию площадки с искусственным зеленым покрытием. На опубликованном видео видно, что тренажеры расположили на земле с камнем и щебнем.

Кирпичников пояснил ТАСС, что осенью на площадке пробовали уложить покрытие, но из-за холодов его решили убрать. «Его укладывали, но не было возможности сделать это качественно

Дело в том, что площадка сдавалась в сентябре, у нас уже лежал снег, выпадал, и качественно положить это резиновое покрытие — нужно было проклеивать стыки между этими резиновыми квадратами — не представлялось возможным по погодным условиям, было уже холодно. Поэтому было принято решение нами — резиновое покрытие складировать у нас на складе в администрации, а подрядчик дал гарантийное письмо, что до 20 мая уложит его», — сказал он.

Кирпичников также сообщил, что фотографии, которые разместили на сайте райадминистрации, предоставил подрядчик. «У нас сегодня за ночь выпало 20 сантиметров снега, сейчас, конечно, подтаяло. После 10 мая они [подрядная организация] начнут работы», — добавил Кирпичников, пояснив, что раньше начать их не позволяли погодные условия. «Мы в высокогорье живем — снег рано выпадает и поздно тает», — отметил он.