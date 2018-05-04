Ещё
В Краснодаре на 45 участках улиц укладывают новый асфальт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

В Краснодаре на 45 участках улиц укладывают новый асфальт 

За рулем Кубань 37 минут назад
Фото: За рулем Кубань
В Краснодаре продолжается ремонт улично-дорожной сети. В настоящее время на 45 из 63 запланированных участках улиц краевой столицы укладывается новый асфальт — об этом рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов: «Ремонт дорог ведется запланированными темпами. Они ведутся в разных частях города. Для организации движения транспорта в местах проведения работ выставлены соответствующие временные дорожные знаки».
Новый асфальт на краснодарских улицах укладывают 8 подрядных организаций. В числе 45 участков, где уже стартовала асфальтировка — ул. Гимназическая, ул. Индустриальная, ул. им. Бабушкина, ул. Комсомольская, ул. им. Гаврилова, ул. Трамвайная, ул. Автолюбителей.
Кроме того, продолжается ремонт Привокзальной площади — дорожные работы здесь будут выполнены в три этапа. В настоящее время полностью закрыта для движения половина площади, на ней ликвидированы просадки основания дорожной одежды.
Стоит отметить, что в числе 63-х участков улично-дорожной сети Краснодара (общая протяжённость более 70 км), будут отремонтированы два путепровода по ул. Тихорецкой и по ул. Офицерской ("Зиповское кольцо"). Отметим, что работы по преобразованию «Зиповского кольца» в Т-образный перекрёсток уже стартовали.
За рулем Кубань: последние новости
27 апреля в Краснодаре состоятся праздничные мероприятия в честь запуска фонтанов В Краснодаре ко Дню Победы начнут ограничивать движение с 3 мая На участке улицы Красной в Краснодаре будет ограничено движение транспорта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу253
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту139
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов201
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение