В Краснодаре на 45 участках улиц укладывают новый асфальт

Краснодаре продолжается ремонт улично-дорожной сети. В настоящее время на 45 из 63 запланированных участках улиц краевой столицы укладывается новый асфальт — об этом рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов: «Ремонт дорог ведется запланированными темпами. Они ведутся в разных частях города. Для организации движения транспорта в местах проведения работ выставлены соответствующие временные дорожные знаки».

Новый асфальт на краснодарских улицах укладывают 8 подрядных организаций. В числе 45 участков, где уже стартовала асфальтировка — ул. Гимназическая, ул. Индустриальная, ул. им. Бабушкина, ул. Комсомольская, ул. им. Гаврилова, ул. Трамвайная, ул. Автолюбителей.

Кроме того, продолжается ремонт Привокзальной площади — дорожные работы здесь будут выполнены в три этапа. В настоящее время полностью закрыта для движения половина площади, на ней ликвидированы просадки основания дорожной одежды.

Стоит отметить, что в числе 63-х участков улично-дорожной сети Краснодара (общая протяжённость более 70 км), будут отремонтированы два путепровода по ул. Тихорецкой и по ул. Офицерской ("Зиповское кольцо"). Отметим, что работы по преобразованию «Зиповского кольца» в Т-образный перекрёсток уже стартовали.