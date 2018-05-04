«Трамвай Победы» с военными песнями 7 мая проедет во Фрунзенском районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 мая. / ТАСС /. «Трамвай Победы» с праздничной символикой и военными песнями 7 мая проедет во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

"Трамвай Победы" выйдет на маршрут № 62 в преддверии Дня Победы. Акцию организовали активисты подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский» совместно с петербургским «Горэлектротрансом». На линию выйдет вагон с праздничной символикой, музыканты сыграют военные песни, а представители добровольческих объединений города поздравят пассажиров с 9 мая", — говорится в сообщении.

Праздничный трамвай с фронтовыми песнями и поздравлениями впервые прошел по маршруту во Фрунзенском районе в прошлом году. Пассажиры получили георгиевские ленточки и письма с поздравлениями, подготовленными школьниками.

Также с 5 по 7 мая у станций городского метрополитена, кроме «Достоевской» и «Площади Александра Невского — 2», будут раздавать георгиевские ленточки.