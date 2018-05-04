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«Трамвай Победы» с военными песнями 7 мая проедет во Фрунзенском районе Петербурга
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«Трамвай Победы» с военными песнями 7 мая проедет во Фрунзенском районе Петербурга 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. «Трамвай Победы» с праздничной символикой и военными песнями 7 мая проедет во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».
"Трамвай Победы" выйдет на маршрут № 62 в преддверии Дня Победы. Акцию организовали активисты подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский» совместно с петербургским «Горэлектротрансом». На линию выйдет вагон с праздничной символикой, музыканты сыграют военные песни, а представители добровольческих объединений города поздравят пассажиров с 9 мая", — говорится в сообщении.
Праздничный трамвай с фронтовыми песнями и поздравлениями впервые прошел по маршруту во Фрунзенском районе в прошлом году. Пассажиры получили георгиевские ленточки и письма с поздравлениями, подготовленными школьниками.
Также с 5 по 7 мая у станций городского метрополитена, кроме «Достоевской» и «Площади Александра Невского — 2», будут раздавать георгиевские ленточки.
Генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет 6 мая. Всего в параде Победы в Петербурге примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Министерства обороны, МЧС, МВД и Росгвардии.
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