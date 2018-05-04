«Перечень мест не закрыт»: администрация города планирует получить еще 100 миллионов на ремонт дорог

Архангельске продолжается ямочный ремонт дорог. В этом году на него выделено 25 миллионов рублей. Подрядчик — ООО «Ремикс» — уже обработал 800 квадратов по технологии литого асфальта. В плане таким способом подлатать две тысячи квадратов. Будет применено и струйное цементирование — на 10 тысячах квадратов, а к площадному разогревателю перейдут после всех майских праздников — так отремонтируют 14 тысяч квадратов. Места, где сейчас ведутся работы по ямочному ремонту, проинспектировал глава Архангельска Игорь Годзиш

Под пристальным вниманием оказались два объекта — это участок на Галушина в районе пересечения с улицей Полины Осипенко и улица Чкалова между Ленинградским проспектом и Калинина. В первом случае ремонт делается с обрубкой краев выбоин, во втором — без обрубки. У архангелогородцев часто возникает еще один вопрос к технологии — правильно ли делать ремонт без обрубки краев. По словам директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петра Чечулина, решение о такой подготовке ямы к ремонту принимается в зависимости от длины и характера ямы. — Сегодня мы наблюдали технологию литого асфальта. Это смесь битума, порошковых присадок, щебня разной фракции. Под высокой температурой она должна укладываться в подготовленную выбоину. Если яма продолжительная, как на Галушина — вдоль проезжей части — то делается обрубка. Если есть трещины на яме, то обрубать края нежелательное — это может сделать яму больше, — рассказал Петр Чечулин. При проверке больше всего нареканий вызвала технология заливки ям смесью. Если на первом месте укладка проходила под температурой ниже необходимой на 40–60 градусов, то на втором участке не нашлось и термометра, чтобы этот показатель измерить. По норме температура должна быть 150–170 градусов. — Понижение температуры связано с техническими проблемами. Если это скажется на качестве, то мы исправим, — пообещал главный инженер фирмы-подрядчика Александр Говорухин. После проверки глава города Игорь Годзиш пояснил, что в ближайшее время, как только в Архангельске установится теплая погода, будет начат ремонт картами, что поможет решить более глобальные дорожные проблемы. А ямочный ремонт, не стоит забывать, призван улучшить дорожное полотно временно. При этом список мест для ямочного ремонта не закрыт и будет пополняться. Что же касается бюджетов, то на ремонты автомобильных дорог город собирается просить о выделении еще 100 миллионов рублей. — Сейчас сделано 800 квадратов — это не так много. Делаются те территории, по которым дано предписание ГИБДД . Мы будем готовить ходатайство в городскую думу о проведении внеочередной сессии по поводу выделения дополнительных 50 миллионов рублей на увеличение ремонта. На майской сессии облсобрания тоже попросим о выделении на ремонты еще 50 миллионов Архангельску на проведение ремонта, — рассказал Игорь Годзиш.

Он уточнил, что дополнительно 300 миллионов рублей выделено на реконструкцию Ленинградского проспекта, есть деньги на то, чтобы отремонтировать проезды в 20 дворах города — по программе «Формирование комфортной городской среды». В целом это достаточно большой объем средств, но для Архангельска, по словам главы, вливания должны быть в 3–4 раза больше. На дополнительные средства городского и областного бюджетов в список, где будут проводиться ремонты, попадут остро нуждающиеся в этом участки. В администрации обещают, что среди таковых окажется и проезжая часть на улице Маслова в Соломбальском округе. В последний раз новый асфальт там появился около 40 лет назад, сейчас же дорога «убита» настолько, что теперь там даже не ездит общественный транспорт — перевозчик отказался. По расчетам, на ремонт 3500 квадратных метров дороги нужно будет затратить 14 миллионов рублей. — Перечень мест для ремонта не закрыт — особенно это касается ямочного ремонта. Есть участок на Ленинградском проспекте у новых домов, который никуда не попал, а яма там гигантская и провал серьезный. Мы хотим вернуть те объекты, которые были изначально в планах: улицы Чкалова, Калинина, Маслова. Сейчас решается, какую дорожную одежду применять, — пояснил Игорь Годзиш.