В Саратове машинисты ретропоезда угостили фронтовиков яичницей из топки

"Сегодня утром в честь Дня Победы ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, прибыл на железнодорожный вокзал Саратов-1. Машинисты готовили на лопате в топке паровоза яичницу и угощали молодежь и фронтовиков", — сказала собеседница агентства.

Местное ИА «Регион 64» сообщило, что поджаренные на лопате в печи хлеб и яйца железнодорожники предложили отведать губернатору области Валерию Радаеву , но глава региона вежливо отказался, заметив, что этим завтраком можно угостить фронтовиков и молодежь.

"Губернатор присутствовал на мероприятии и поздравлял там ветеранов", — пояснили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Как сообщила пресс-служба губернатора, ретропоезд «Воинский эшелон» на станции Саратов-1 встречали тысячи саратовцев — ветераны, молодежь, горожане, пришедшие на праздник целыми семьями.

"В рамках мероприятия Валерий Радаев осмотрел передвижную экспозицию, пообщался с ветеранами, молодежью, детьми. По случаю праздника горожан и артистов угощали огромным тортом — точной копией того, которым саратовцы встречали солдат-победителей в мае 1945 года", — говорится в сообщении.

Акция «Воинский эшелон» проводится РЖД при поддержке государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военно-исторического общества и посвящена 75-летию со дня начала Сталинградской битвы и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция стартовала 18 апреля. На пути следования эшелона — 25 городов Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Агитбригада поезда организует для горожан концерты, также работают тематические выставки. Рейс завершится 9 мая в городе-герое Волгограде

"Воинский эшелон" состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. Все желающие могут увидеть такие образцы военной техники времен войны, как танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубицу-пушку.