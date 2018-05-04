Беспилотники отреставрируют Великую китайскую стену

Туристы, посещающие Великую китайскую стену, осматривают лишь несколько восстановленных участков гигантского сооружения. К сожалению, большая часть либо уже разрушена, либо вскоре будет. В связи с этим компания Intel проявила интерес к сохранению китайского культурного наследия, и теперь намерена помочь отреставрировать сооружение с помощью дронов.

В течение ближайших месяцев беспилотники будут исследовать и снимать стену, чтобы затем работающая над проектом команда с помощью ценных данных могла понять масштабы и сложность предстоящей работы. Подобные 3D-снимки позволят узнать, какие именно труднодоступные места нуждаются в реставрации.