Апартаменты с видом на вокзал. В районе Алого Поля построят офисную высотку

Алое поле притягивает к себе застройщиков как магнит. Еще в 2008 году, когда мэром города был Михаил Юревич , появились планы устроить там «парк аттракционов и полуподземный торговый комплекс.

Потом все это обсуждали, согласовывали, планы менялись, и, наконец, в 2014 году, уже при Сергее Давыдове , на общественных слушаниях челябинцы под лозунгом: „Руки прочь от исторического места“ проголосовали против подобного проекта.

Концепции нет до сих пор?

Еще одна идея в то время витала в воздухе: построить 25-этажный офисно-торговый центр возле ЦНТИ.

Тогда градостроительные эксперты, несогласные с таким планами, говорили о том, что в центре и так избыток торгово-офисных площадей и сначала неплохо бы промониторить потребность в таких офисах, а потом что-то строить. Говорили и о том, что Челябинску необходимо развивать и благоустраивать центр именно как историческое место, а не „втыкать“ сюда очередные офисные многоэтажки.

»Любое строительство в исторической части города (это «квадрат» от Свердловского проспекта до улицы Российской, от проспекта Ленина до реки Миасс) должно быть увязано с концепцией развития исторического центра. Такой концепции нет до сих пор. Стройки идут хаотично, у властей города нет понимания, как исторический центр должен выглядеть», — говорит руководитель группы «Архистраж» Юрий Латышев

К саммиту ШОС БРИКС идея строительства высотки вблизи Алого поля вновь ожила. Компания «Легион» предложила новый проект: 33-этажный общественно-делового центр с апартаментами.

Высотка, парковка, сквер

Возле здания, которое будет расположено к северу от Дворца пионеров и школьников на Алом Поле, застройщик пообещал сделать пешеходную аллею и многоуровневую парковку. 26 апреля проект успешно прошел этап публичных слушаний в Доме архитектора.

« Для владельцев апартаментов предусмотрена парковка на 180 машино-мест в пятиуровневом пристрое и ещё 53 места для нужд делового центра», — пояснил главный архитектор ООО «Легион-Проект» Владимир Болотов.

Также по проекту предполагается создание сквера со стороны улицы Труда, который перейдёт в бульвар, прилегающий к территории Дворца пионеров. Представитель застройщика пообещал, что огораживать территорию не будут, и все желающие смогут пройти на Алое Поле через территорию комплекса, а для автомобилистов проезд закроют шлагбаумом.

«Я не могу говорить об этом проекте в категориях «хорошо это или плохо», потому что, по сути, данное здание — очередная скучная высотка в центре города, которых много и которые Челябинск не украшают в архитектурном плане. Наоборот, такое здание нарушит общий сложившийся исторический вид Алого Поля», — считает Юрий Латышев.

Кстати, по словам Латышева, результаты конкурса на концепцию развития исторической части города, который проводила челябинская администрация, оказались невостребованными. А ведь именно правильно организованный и красивый исторический центр может быть привлекателен для туристов.

«Турист — по сути, тот же инвестор, который тратит здесь деньги. А на что туристам смотреть? На офисные здания? Тогда они долины быть неповторимыми, уникальными — но таких в Челябинске нет, и будущее 33-этажное здание таким не будет, — говорит Юрий Латышев. — Если оно строится в преддверии ШОС и будет на время саммита использоваться как гостиница, то потом какова будет его судьба? Как жилое здание оно малоинтересно: вряд ли кто мечтает жить в «апартаментах» с видом на автовокзал».