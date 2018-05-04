Призраки в Юрьевецкой школе №42

Фото из группы «Подслушано в микрорайоне Юрьевец » социальной сети «Вконтакте»

Странные вспышки голубого цвета, которые продолжались на протяжении 40 минут в здании юрьевецкой школы №42, зафиксировала на фото и видео местная жительница Надежда Куфтырева.

— Дело было 27 апреля, около 21 часа. Нашу спальню от каждой вспышки освещало, как будто в окна бьет прожектор, — сообщила Надежда Куфтырева в социальных сетях.

О возможных причинах появления вспышек среди жителей Юрьевца разгорелась целая дискуссия.

«С остановки все выглядело, как будто внутри дискотека проводится или спецоперация со штурмом и фонариками», — поделился своим мнением Дмитрий Никифоров

«Внутри охранник с фонариком ходил», — предположила Лариса Волкова-Ушанова.

Кое-кто из жителей Юрьевца предположил, что происхождение вспышек связано с газосварочными работами. Вот только почему эти работы проводились поздно вечером при кромешной темноте?

Также высказывались мнения, что по зданию школы бродят призраки диджея Баунти и его подружек, которые полтора года назад прогремели на всю Россию , устроив в бассейне школы №42 пьяную развратную вечеринку.

Правда, все мистические версии происхождения голубых вспышек в здании развеяла член родительского комитета школы №42 Анна Сереброва.

— Уважаемые жители Юрьевца, включите свою фантазию, отключите сплетни и грязные догадки, — сообщила в соцсетях Анна Сереброва. — История с бассейном — давно в прошлом. Смею вас огорчить, что это была всего лишь совместная репетиция. 28 апреля проводился отчётный концерт учащихся ДШИ и СОШ 42. А 27 апреля вечером устанавливалась и настраивалась свето— и звукоаппаратура в актовом зале. Замечательно, что наши дети не слоняются по улицам, а участвуют в культурных мероприятиях! А вы, Надежда, купите жалюзи и поменьше создавайте дешевых сенсаций. Приносим всем свои извинения, если кому помешали и напугали.