Ещё
Призраки в Юрьевецкой школе №42
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Призраки в Юрьевецкой школе №42 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано в микрорайоне Юрьевец» социальной сети «Вконтакте»
Странные вспышки голубого цвета, которые продолжались на протяжении 40 минут в здании юрьевецкой школы №42, зафиксировала на фото и видео местная жительница Надежда Куфтырева.
— Дело было 27 апреля, около 21 часа. Нашу спальню от каждой вспышки освещало, как будто в окна бьет прожектор, — сообщила Надежда Куфтырева в социальных сетях.
О возможных причинах появления вспышек среди жителей Юрьевца разгорелась целая дискуссия.
«С остановки все выглядело, как будто внутри дискотека проводится или спецоперация со штурмом и фонариками», — поделился своим мнением Дмитрий Никифоров.
«Внутри охранник с фонариком ходил», — предположила Лариса Волкова-Ушанова.
Кое-кто из жителей Юрьевца предположил, что происхождение вспышек связано с газосварочными работами. Вот только почему эти работы проводились поздно вечером при кромешной темноте?
Также высказывались мнения, что по зданию школы бродят призраки диджея Баунти и его подружек, которые полтора года назад прогремели на всю Россию, устроив в бассейне школы №42 пьяную развратную вечеринку.
Правда, все мистические версии происхождения голубых вспышек в здании развеяла член родительского комитета школы №42 Анна Сереброва.
— Уважаемые жители Юрьевца, включите свою фантазию, отключите сплетни и грязные догадки, — сообщила в соцсетях Анна Сереброва. — История с бассейном — давно в прошлом. Смею вас огорчить, что это была всего лишь совместная репетиция. 28 апреля проводился отчётный концерт учащихся ДШИ и СОШ 42. А 27 апреля вечером устанавливалась и настраивалась свето— и звукоаппаратура в актовом зале. Замечательно, что наши дети не слоняются по улицам, а участвуют в культурных мероприятиях! А вы, Надежда, купите жалюзи и поменьше создавайте дешевых сенсаций. Приносим всем свои извинения, если кому помешали и напугали.
ТВ-МИГ: последние новости
За снос памятника архитектуры чиновник заплатит миллион Будем дружить с Хорватией Обещали помочь заключенным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов82
Пекин уступает под напором Трампа58
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту160
Британские истребители сопроводили российский самолет110
В Крыму задержали украинское судно460
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
00:52
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов
В мире Украина
00:23
Захарова призвала страны последовать примеру Чехии
Политика Европа
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение